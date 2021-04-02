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تشديد إجراءات الإغلاق بعد ارتفاع الإصابات بكورونا في العاصمة الألمانية

2021-04-02

برلين-سانا

قرر مجلس الشيوخ في برلين تشديد إجراءات الإغلاق بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة الألمانية.

وذكرت صحيفة برلينر مورغن بوست الألمانية أنه اعتبارا من اليوم يتم تطبيق قيود أكثر صرامة على التواصل في برلين حيث تم تحديد ساعات معينة للأشخاص الراغبين بالخروج أو الزيارات وفي النهار يسمح بتجمعات لخمسة أشخاص فقط في الهواء الطلق.

وأضافت الصحيفة: سيتم تشديد القواعد الخاصة بالاجتماعات الداخلية وإغلاق مراكز الرعاية النهارية رسميا مرة أخرى كما صدرت مجموعة قواعد تخص مراكز التجميل والتسوق والمتاحف والمعارض.

وارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى مليونين و855061 والوفيات إلى 76775.

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