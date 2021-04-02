غامالي الروسي: حصلنا على براءة اختراع للقاح جديد على شكل قطرات للأنف

موسكو-سانا

أعلن ألكسندر غينتسبورغ مدير المركز الوطني الروسي لبحوث علم الوباء والأحياء الدقيقة “غامالي” اليوم أن المركز حصل على براءة اختراع لقاح لعلاج فيروس كورونا على شكل قطرات للأنف.

وقال غينتسبورغ لوكالة سبوتنيك: “التجارب قبل السريرية على لقاح ضد كورونا على شكل قطرات للأنف ستبدأ في المركز” مؤكدا أن الآثار الجانبية للقاح الجديد ستكون شبه منعدمة.

وأضاف غينتسبورغ: حتى الآثار الجانبية غير المؤثرة الموجودة في شكل صداع وارتفاع محتمل في درجة الحرارة من الواضح أنها ستغيب عند تناول اللقاح داخليا كون هذا دواء موضعيا ولن يسبب التفاعلات الجهازية على شكل ارتفاع بدرجات الحرارة.

وأشار إلى أنه سيتم تطعيم 60 بالمئة من المواطنين ضد عدوى كورونا في روسيا بحلول نهاية الصيف المقبل.