سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالدالجوية في السعودية

صنعاء-سانا

نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجوماً جديداً في العمق السعودي مستهدفاً قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وحقق إصابات دقيقة.

‏ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن سلاح الجو المسير استهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين نوع “قاصف كي2” وكانت الإصابة دقيقة.

وأكد العميد سريع أن هذه العملية تأتي رداً على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على اليمن.

وكان سلاح الجو اليمني نفذ فجر اليوم عملية هجومية في العمق السعودي بأربع طائرات مسيرة واستهدفت مواقع حساسة ومهمة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار من عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.