SCS-NET
الشريط الأخباري

أفغانستان.. مقتل 46 عنصراً من حركة طالبان

2021-04-01

كابول-سانا

نفذ الجيش الأفغاني عمليات في مناطق متفرقة من البلاد ما أدى إلى مقتل 46 عنصراً من حركة طالبان المسلحة .

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الأفغانية قولها في بيان اليوم إن القوات الجوية نفذت غارات استهدفت قرية غاشما قلعة في منطقة شمتال بولاية بلخ الشمالية قتل خلالها 18 من عناصر طالبان وأصيب 10 آخرون” مضيفة أن “قوات الأمن بدعم من القوات الجوية نفذت الليلة الماضية عملية عسكرية في منطقة شاه أنجير بإقليم هلمند الجنوبي ما اسفر عن مقتل 13 من عناصر الحركة”.

وفي سياق متصل أعلن حاكم ولاية غور في وسط البلاد مقتل 15 من عناصر الحركة في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية بالولاية.

يشار إلى أن أفغانستان تعاني من مواجهات متكررة بين القوات الأفغانية وحركة طالبان رغم دخول الطرفين في محادثات سلام.

انظر ايضاً

أرسنال يستبعد فكرة التعاقد مع الأرجنتيني أغويرو

لندن-سانا استبعد نادي أرسنال الإنكليزي فكرة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لاعب مانشستير سيتي. …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved