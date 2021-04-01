انطلاق بطولة كأس الجمهورية لكرة الطاولة

دمشق-سانا

انطلقت منافسات بطولة كأس الجمهورية لكرة الطاولة اليوم في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق بمشاركة لاعبين ولاعبات يمثلون معظم المحافظات.

وشهد حفل الافتتاح فقرات فنية قدمتها فرقة جلنار وعروضا رياضية بكرة الطاولة قدمها عدد من اللاعبين المشاركين أظهروا خلالها مهاراتهم في اللعبة وسط أجواء تشجيعية وحماسية عالية .

ولفت رئيس اتحاد كرة الطاولة بسام خليل خلال الحفل إلى المستوى المتميز للعبة والمهارات التي يمتلكها لاعبونا ولاعباتنا والإنجازات الملفتة التي حققوها ولاسيما إنجاز اللاعبة هند ظاظا بتأهلها إلى أولمبياد طوكيو بشكل مباشر مبينا أن البطولة فرصة لتطوير مستوى اللاعبين واللاعبات .

وأشار خليل إلى أن اتحاد اللعبة يعمل ضمن استراتيجية للارتقاء بمستوى اللعبة وذلك بالتعاون مع جميع كوادرها وخبراتها ليصل بلاعبيه إلى المستوى المتميز الذي يطمح إليه ولن يألو جهدا في سبيل تحقيق هذه الهدف وخصوصا أن اللعبة تحظى بالاهتمام والدعم وهو ما يشكل حافزا لتقديم الأداء الجيد وتحقيق النتائج الإيجابية في الاستحقاقات الخارجية .

وتستمر البطولة لثلاثة أيام حيث تم توزيع اللاعبين إلى مجموعات يلعبون فيما بينهم بطريقة الدوري فيتأهل بنهاية الدور الأول 32 لاعبا ويلعبون بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة وصولا إلى المباراة النهائية التي ستحسم نتيجتها الفائز بلقب البطولة.