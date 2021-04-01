(تبرع بمصروف يومك) مبادرة أهلية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المحتاجة

دمشق-سانا

بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة أطلقت مؤسسة الماجد للتنمية حملة تبرعات بعنوان “تبرع بمصروف يومك”.

وفي تصريح لسانا بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور ماجد ركبي أن الجهات المستفيدة من الحملة هم أسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري والعائلات المحتاجة مشيراً إلى أن هذه المبادرة ترجمة للواجب الوطني والإنساني والاجتماعي على المؤسسات الأهلية ودورها التشاركي مع الجهات الحكومية في التخفيف من الأعباء المادية على المواطنين.

ولفت الدكتور ركبي إلى أن الترويج للحملة يتم من خلال توزيع بوسترات عبر فريق متطوعين واعتماد مراكز في الأماكن العامة والمحال التجارية وفروع مؤسسة الماجد بالمحافظات لتوجيه دعوة لمختلف الأفراد والفعاليات الاقتصادية والتجارية للتبرع بمصروف يومهم لمرة واحدة كل شهر حيث يتم جمع الإيرادات ضمن الحساب المصرفي الخاص بالمؤسسة وتوزيعها على شكل معونات مادية لتتمكن الأسر المستفيدة من شراء احتياجاتها الأساسية كما سيتم استقبال المواد العينية من المتبرعين وتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة وفق جداول منظمة وتحت إشراف لجان مختصة.