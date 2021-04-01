أكثر من 3.789 مليارات ليرة مدفوعات تعويضات المسرحين في بريد اللاذقية على مدى ثلاثة أيام

اللاذقية-سانا

بلغ إجمالي مدفوعات تعويضات العسكريين المسرحين في مديرية بريد اللاذقية على مدى ثلاثة أيام أكثر من 789ر3 مليارات ليرة سورية.

وذكر مدير بريد اللاذقية محمد غالية لمراسل سانا أنه استفاد من المنح المسلمة حتى الآن 2259 عسكريا مسرحاً من الخدمة الاحتياطية مشيراً إلى أنه تم اليوم دفع 478 منحة عبر المراكز البريدية المعتمدة في المحافظة والبالغة سبعة مراكز.

وبدأت المؤسسة السورية للبريد الثلاثاء الماضي بصرف تعويضات المسرحين بتاريخ 1-2-2021 من خلال مراكزها البريدية المعتمدة بالمحافظات وعددها 80 مركزاً بريديا لتوفير الوقت والجهد وتخفيف عناء السفر عن المسرحين.