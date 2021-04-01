الطقس غداً.. الحرارة إلى انخفاض والجو بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة غداً انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف مترافق بكتلة هوائية باردة نسبياً يمتد في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الغائم جزئيا والغائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالعواصف الرعدية وخاصة في المناطق الساحلية وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها 70/ كم/سا على المناطق الجنوبية والغربية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…