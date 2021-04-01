تقرير حقوقي: قوى العدوان السعودي ارتكبت 4133 مجزرة بحق اليمنيين

صنعاء-سانا

أكد تقرير حقوقي صدر اليوم في العاصمة اليمنية صنعاء بعنوان (هيروشيما اليمن) أن قوى العدوان السعودي ارتكبت أكثر من 4133 مجزرة بحق الشعب اليمني على مدى السنوات الست الماضية.

وتضمن التقرير الحقوقي الصادر عن الدائرة الحقوقية والقانونية بالمكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية بمناسبة مرور 6 أعوام من العدوان والحصار الذي يشنه التحالف بقيادة النظام السعودي على اليمن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين كما يرويها فريق التوثيق وشهود العيان إضافة إلى نماذج لجرائم دول العدوان الأمريكي بحق المدنيين ونماذج للجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمحتجزين.

وأشار التقرير إلى المجازر التي ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودي في عموم المحافظات اليمنية إضافة إلى عشرات الشهادات حول الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون تحالف العدوان ومرتزقتهم.

وأوضح رئيس الدائرة الحقوقية والقانونية في المكتب السياسي لأنصار الله القاضي عبد الوهاب المحبشي أن هذا التقرير يفضح البنية التي حاول العدوان أن يتكئ عليها ويزيف الوعي العام المحلي والعالمي تجاه ما يقوم به من مجازر وجرائم في اليمن.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ 26 من آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلاً في البنى التحتية والاقتصادية فضلاً عن الحصار والمجاعة وهو ما شكل كارثة إنسانية.