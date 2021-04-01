بلجيكا تسجل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بروكسل-سانا

أعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات في بلجيكا عن تسجيل 50 حالة وفاة و5611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفق بيانات المركز فإن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد بلغ 882453 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 23016 حالة وفاة.

وفي سياق متصل أعربت السلطات الصحية عن نيتها تسريع وتيرة حملات التلقيح اعتباراً من الأسبوع القادم حيث سيتلقى كل الأشخاص ما بين 18 و65 عاماً ممن يعانون أمراضاً خطرة مثل ضغط الدم والمشاكل القلبية الرئوية والبدانة دعوات لتلقي اللقاح.

يشار إلى أن نسبة متلقي الجرعة الأولى من اللقاح في بلجيكا لا تتعدى حتى الآن 10 بالمئة من البالغين.