المقداد يبحث مع وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية سبل التعاون المشترك وأوضاع المهجرين في كلا البلدين

دمشق-سانا

بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم مع وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو سبل التعاون المشترك بين الجانبين وأوضاع المهجرين في كلا البلدين.

وأكد الدكتور المقداد أهمية تعزيز العلاقة وتعميق التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة موضحاً أن سورية ترحب بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم وتقوم باتخاذ الإجراءات والتسهيلات التي تساعد في تهيئة الظروف التي تضمن عودة طوعية وآمنة وظروفاً معيشية جيدة للعائدين ولافتاً إلى أن بعض الدول الغربية تتعامل مع هذا الملف بطريقة مسيسة وتستمر في فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب وعدم تشجيع اللاجئين على العودة إلى بلدهم تحت ذرائع باطلة.

من جانبها أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية أهمية العلاقات بين الجانبين سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي وأبدت استعداد العراق للتعاون مع الحكومة السورية في سبيل تسهيل العودة الطوعية للعراقيين الموجودين في سورية والسوريين الموجودين في العراق وتبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بهذه المسألة.

واتفق الجانبان على القيام بكل الجهود التي تشجع اللاجئين على العودة إلى بلدهم واستمرار التواصل لإزالة أي عراقيل مصطنعة أمام العودة الآمنة والطوعية لهؤلاء النازحين.

يشار إلى أن الوزيرة العراقية وصلت إلى دمشق أمس في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة التعاون المشترك بين البلدين ومتابعة أوضاع العراقيين الموجودين في سورية.

حضر اللقاء من الجانب السوري السفير الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والسفير ميلاد عطية مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات والدكتور زياد زهر الدين مدير إدارة الوطن العربي ووريف الحلبي مدير إدارة الإعلام والدكتور عبد الله حلاق مدير مكتب الوزير ورؤى شربجي من مكتب الوزير ومن الجانب العراقي مدير عام دائرة شؤون الفرع علي عباس جهاكير بدراوي والمستشار ياسين الحجيمي القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق وعلي معن هليل وحسنين العطية من السفارة العراقية بدمشق وسكرتير الوزيرة نور البدري.