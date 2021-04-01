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ميسي يترقب عرض لابورتا لتجديد عقده

2021-04-01

مدريد-سانا

قال تقرير صحفي إسباني إن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة لا يزال ينتظر عرضاً لتجديد عقده من رئيس النادي خوان لابورتا.

ووفق صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن ميسي يدرك استعداد برشلونة ولابورتا لتجديد عقده لكنه لم يتلق عرضاً محدداً حتى الآن وينتظر اقتراح النادي.

وكانت التقارير الأخيرة أفادت بأن لابورتا يجهز عرضاً لميسي بعد دراسة الوضع المالي للنادي بعناية على أن يجتمعا في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة: ما يريده ميسي هو مشروع رياضي قوي حيث سيبلغ عامه الـ 34 في شهر حزيران المقبل ويريد الفوز بلقب دوري الأبطال مرة أخرى قبل الاعتزال.

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