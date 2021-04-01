القوات العراقية تقبض على متزعم من إرهابيي (داعش) وسط العراق

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على متزعم من إرهابيي تنظيم “داعش” في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية قوله في بيان إنه “ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على ما يسمى “أمير قاطع دجلة” المنصب حديثا بعد مقتل الأمير السابق”.

وكانت القوات العراقية ألقت في وقت سابق اليوم القبض على إرهابيين اثنين من تنظيم “داعش” في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في العديد من مناطق البلاد وقتلت وألقت القبض على الكثير منهم.