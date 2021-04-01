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الهند توسع حملة التطعيم ضد كورونا

2021-04-01

نيودلهي-سانا

أعلنت الهند اليوم توسيع حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا لمن تزيد أعمارهم على الـ 45 عاماً.

ونقلت رويترز عن الحكومة الهندية قولها إن “الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عاماً يمكنهم التسجيل من أجل الحصول على اللقاح اعتباراً من اليوم”.

وركزت الهند في بداية حملة التطعيم على العاملين في الخطوط الأمامية والمسنين والذين يعانون من ظروف صحية أخرى.

وتعتمد الحملة على لقاحي أسترازينيكا البريطاني وآخر طورته شركة “بهارات بايوتيك” الهندية ومن المتوقع أن توافق هيئة الرقابة على الدواء في الهند على لقاح سبوتنيك في الروسي قريباً.

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