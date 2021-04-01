إصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال 3 آخرين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية لوكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا “قبر يوسف” شرق نابلس في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على عدد من الفلسطينيين تصدوا لعملية الاقتحام ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح وآخرين بحالات اختناق.

وتصعد قوات الاحتلال اعتداءاتها اليومية بحق الفلسطينيين في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين في الضفة

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في الخليل وطوباس وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ثلاثة منهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.