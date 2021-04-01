وضع خط توتر مستقل ومحيد عن التقنين لتأمين الكهرباء لعدد من آبار عتيل وقنوات بالسويداء

السويداء-سانا

وضعت الشركة العامة لكهرباء السويداء خط توتر مستقل ومحيد عن التقنين بالخدمة لتأمين التغذية الكهربائية لآبار عتيل وقنوات 4 و5 و6 و8 وذلك بعد الانتهاء من تنفيذه.

وقال مدير عام الشركة المهندس نضال نوفل في تصريح لمراسل سانا إن طول الخط يبلغ 2600 متر وتم تنفيذه لصالح مؤسسة المياه بكلفة تتجاوز 120 مليون ليرة سورية ويكتسب أهمية لمعالجة مشكلة ضخ المياه في بلدتي عتيل وقنوات.

وبين المهندس نوفل أن الشركة أنهت جميع الأعمال اللازمة للمشروع من نصب وصب 35 برج توتر متوسط ومد أمراس هوائية بطول 2600 متر وتركيب كامل التجهيزات وربطها مع خط التوتر الخاص بتغذية آبار المياه ومخبز الثامن من آذار بعتيل لضمان استمرارية ضخ المياه للمناطق المذكورة على مدار الساعة.