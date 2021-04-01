إسبانيا تدخل مرحلة عالية الخطورة بعد تسجيل 8534 إصابة جديدة و154 حالة وفاة بفيروس كورونا

مدريد- سانا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 8534 إصابة جديدة بفيروس كورونا و154 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الصحة الإسبانية إلى دخول إسبانيا مرحلة الخطورة العالية مرة أخرى بالنسبة لعدد الإصابات وانتقال عدوى وباء كورونا في إسبانيا ليصل إجمالي الإصابات فيها إلى 3 ملايين و248 ألف و353 حالة ليبلغ معه العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس 75459.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية أعلنت في وقت سابق اليوم أن”الإصابات بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا ترتفع بشكل كبير فى معظم أنحاء البلاد” معتبرة أن اسبانيا تمر في مرحلة حرجة بسبب ازدياد أعداد الإصابات.

وسجلت إسبانيا أمس 989 حالة وفاة و15501 إصابة جديدة بفيروس كورونا.