إسبانيا تتصدر المجموعة الثانية بفوزها على كوسوفو 3-1

اشبيلية-إسبانيا-سانا

تصدرت إسبانيا المجموعة الثانية بسبع نقاط من ثلاث مباريات بفوزه مقنع 3-1 على ضيفتها كوسوفو في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

ومنح داني أولمو إسبانيا تقدماً مستحقاً في الدقيقة 34 بتسديدة رائعة من فوق رأس حارس الضيوف ليضيف لهدف الفوز الذي سجله في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام جورجيا في المباراة الماضية بينما جعل فيران توريس النتيجة 2-صفر بعدها بدقيقتين.

وهيمنت إسبانيا على المباراة تماما واستحوذت على الكرة لكنها سمحت لكوسوفو بالعودة للمباراة في الدقيقة 70 عندما فقد سيمون الكرة عقب خروجه مسرعاً من منطقة الجزاء لينقض بيسار حليمي عليها ويسجل هدف الضيوف الوحيد بتسديدة من مدى بعيد.

وأعاد أصحاب الأرض فرق الهدفين بعدها بخمس دقائق بفضل ضربة رأس من جيرار مورينو لتحقق إسبانيا الفوز.