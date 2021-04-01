العدو الإسرائيلي يجدد انتهاكه الأجواء والسيادة اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي انتهاكاته للأجواء والسيادة اللبنانية.

ونقلت مديرية التوجيه عن قيادة الجيش اللبناني قولها في بيان اليوم إن طائرة مسيرة عن بعد “درون” تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية مقابل بلدة حولا لمسافة نحو100 متر ولمدة 10 دقائق ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

وأضافت مديرية التوجيه أن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة ثم غادرت بعد عشرين دقيقة الأجواء اللبنانية.

ويواصل العدو الإسرائيلي خروقاته أجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بالقرارات والقوانين الدولية.