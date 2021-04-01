عالمة إيطالية: كورونا لن يختفي ويجب أن نتعلم كيف نتعايش معه

روما-سانا

قالت عالمة الفيروسات الإيطالية إيلاريا كابوا إن لقاح كورونا يقلل المرض إلا أن الدورة الدموية الفيروسية لا يمكن القضاء عليها.

ونقل موقع “فان بيدج” الإيطالي عن كابوا قولها في برنامج “ديماتيردي” اليوم:”يجب أن نتعلم كيف نتعايش معه حتى دون رؤيته كما حدث مع أمراض أخرى في الماضي”.

وردت كابوا على سؤال فيما إذا كان الفيروس سيختفي بتحقيق مناعة القطيع قائلة “هذا الفيروس للأسف لن يزول وسيصبح مستوطنا بمعنى أن دورانه الآن نشط وليس فقط في سكان أوروبا فاللقاح يقضي على المرض ويقلل من انتقاله فقط”.

واختتمت كابوا بأن الحل يكمن في تطعيم أكبر قدر من الناس للحد من انتقاله لافتة إلى أن الخروج من هذه الأزمة يحتاج إلى الصبر.