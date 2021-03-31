إيطاليا تسجل 467 حالة وفاة بفيروس كورونا

روما-سانا

سجلت إيطاليا اليوم 529 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات فيها إلى 109346.

ووفق أحدث بيانات لوزارة الصحة الإيطالية التي أوردتها وكالة اكي فقد تم تسجيل 40932 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ثلاثة ملايين و998485 إصابة.

ومن المتوقع أن يتم تقسيم إيطاليا إلى مناطق حمراء وبرتقالية اعتبارا من 7 إلى 30 الشهر القادم وذلك وفق مشروع قرار حكومي يهدف لاحتواء عدوى كوفيد19.

وجاء في نص مشروع القرار أنه بعد عيد الفصح ستشتمل المناطق الحمراء على حظر وقواعد صارمة في البلاد.

وتحتل إيطاليا المركز السابع عالمياً بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند وفرنسا وروسيا ثم بريطانيا.