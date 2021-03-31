انتونوف: من السابق لأوانه مناقشة موعد العودة إلى واشنطن

موسكو-سانا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة اناتولي انتونوف أنه من السابق لأوانه مناقشة عودته إلى واشنطن مشيراً إلى استمرار المشاورات بهذا الشأن.

وقال السفير في تصريح لوكالة “تاس” أنه “من السابق لأوانه الحديث عن موعد العودة إلى واشنطن فالمشاورات مستمرة وهناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإنهاء المناقشات في الوزارات والوكالات الروسية” مضيفاً أنه “عندما يتم هذا الأمر سنحدد موعد العودة”.

وأوضح انتونوف أنه “تم النقاش مع أعضاء لجان الشؤون الدولية والأمن في مجلس الاتحاد الروسي حول الوضع الحالي للعلاقات الروسية الأمريكية مع محاولة تقديم تحليل عميق للأسباب لمواجهة أعمق أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة” مشيراً إلى أن “كلا من موسكو وواشنطن بحاجة إلى علاقات ثنائية جيدة ولن نلاحق أحد.. إذا أرادت الولايات المتحدة الحفاظ على علاقات طبيعية مع روسيا فسوف يكون لدى روسيا دائما رد إيجابي”.

وكان بايدن اتهم بوتين في مقابلة تلفزيونية بمحاولة التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لمصلحة دونالد ترامب وأجاب بـ “نعم” على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن بوتين قاتل وغادر انتونوف واشنطن على خلفية ذلك متوجهاً إلى موسكو للتشاور على خلفية تلك التصريحات.