حجز 20 طن سكر لتاجر جملة في جرمانا للبيع بسعر زائد

ريف دمشق-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق 76 ضبطاً تموينياً طال أحدها تاجر جملة لمادة السكر في منطقة جرمانا يقوم بتوزيع المادة بسعر زائد.

وذكر عمران سلاخو مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق في تصريح لـ سانا أن عناصر المديرية ضبطوا تاجراً في منطقة جرمانا بحوزته 20 طن سكر أبيض يقوم ببيعها بأسعار أعلى من الأسعار المحددة بزيادة قدرها 700 ليرة بقصد إحداث تأثير في تموين السوق وتم حجز الكمية وتسليمها إلى المؤسسة السورية للتجارة.

وأوضح سلاخو أن الضبوط الأخرى شملت محطة محروقات في منطقة العتيبة بمخالفة تجميع البطاقات الذكية ونقص بالكيل و4 أفران في مناطق يبرود وحرنة والرحيبة والعتيبة بمخالفات سوء صناعة الخبز ونقص الوزن والبيع بسعر زائد وكذلك معتمدين خبز في بيت تيما يتقاضون زيادة بالأسعار وشملت موزعي غاز في الرحيبة وعكوبر وكفر حور وحفير التحتا وصحنايا ويبرود بمخالفات تقاضي سعر زائد.

وأشار سلاخو إلى أن بقية الضبوط تنوعت بين مخالفات إنتاج وطرح مواد مخالفة للمواصفات وإعطاء فواتير غير نظامية وحيازة مواد منتهية الصلاحية والبيع بسعر زائد ومواد مجهولة المصدر.