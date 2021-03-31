الوكالة الأوروبية للأدوية لا ترى أي خطر يرتبط بالعمر للقاح أسترازينيكا

أمستردام-سانا

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أن الخبراء الذين يحققون في احتمال وجود رابط بين لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا وحالات تخثر في الدم أو جلطة لم يجدوا أي عوامل خطر محددة بما في ذلك المرتبطة بالعمر غير أنهم يواصلون تحاليلهم.

ونقلت ا ف ب عن الوكالة قولها في بيان اليوم “لم تحدد الدراسات في الوقت الحاضر أي عوامل خطر محددة مثل العمر أو الجنس أو ماض طبي يتضمن مشكلات جلطات في هذه الحالات النادرة جداً التي أفيد عنها لدى أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا”.

وكانت السلطات الألمانية قررت أمس منع استخدام لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي المضاد لكورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً كما علقت عدة دول أوروبية استخدام اللقاح وسط تقارير عن حدوث حالات تجلط دموي لأشخاص تلقوه مؤخراً.