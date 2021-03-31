أنشطة فنية ورياضية بمناسبة عيد الطالب العربي السوري في السويداء

السويداء-سانا

أقيم اليوم في السويداء عدد من الأنشطة الفنية والرياضية ضمن فعاليات احتفالية عيد الطالب العربي السوري.

وذكر رئيس فرع السويداء للاتحاد الوطني لطلبة سورية “وفاء العفلق” أن الأنشطة تأتي ضمن مجموعة فعاليات تستمر على مدار الأسبوع ينظمها فرع الاتحاد بالسويداء بالتزامن مع باقي الفروع في المحافظات احتفاء بعيد الطالب العربي السوري الـ 71 وتأكيدا على دور الطلبة في مسيرة العلم والبناء.

واستضاف مسرح التربية حفلا فنيا أحيته فرقة الياسمين وتم تقديم باقة من الأغاني المتنوعة وتخلل الحفل تكريم الطلاب المتفوقين والمتوجين بالمرتبة الاولى خلال مشاركتهم بالمسابقات الثقافية المركزية.

كما أطلق فرع الاتحاد بالتعاون مع مركز مدد للشطرنج بطولة شطرنج لطلبة كليات ومعاهد فرع جامعة دمشق بالسويداء بمشاركة 13 لاعبا ولاعبة.