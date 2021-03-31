فلاحو حمص يطالبون بتأمين مستلزمات تحسين الإنتاج وزيادة المساحات المزروعة

حمص-سانا

طالب فلاحو ريف حمص بتامين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة وتأهيل صوامع القصير لتسهيل استلام القمح من المزارعين وتوفير اللقاحات والأعلاف للثروة الحيوانية وتفعيل فرع المصرف الزراعي وتأمين الكهرباء للآبار الزراعية.

وخلال لقاء مع وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا في منطقة القصير اليوم أشار الفلاحون إلى ضرورة الاهتمام بموضوع المنح الإنتاجية المدرة للدخل وتوزيعها على الأسر الريفية في المنطقة وتطوير آلية استلام المحاصيل وتسويقها وتسعيرها بما يضمن مدخولاً مادياً مناسباً للمزارعين.

وخلال جولة له اطلع وزير الزراعة على واقع المحاصيل في عدد من المناطق ولا سيما القمح والشعير واللوز والبطاطا واستمع من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى مشاكلهم ومطالبهم لإيجاد الحلول المناسبة لها بما يكفل استمرار العملية الإنتاجية وزيادة المساحات المزروعة.

وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الزراعة إلى أن الجولة الميدانية تهدف إلى تتبع الواقع الزراعي في مختلف مناطق المحافظة وتأمين الظروف المناسبة لتحسين الإنتاج الزراعي وزيادة المساحات المزروعة وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الصعوبات التي تعترض عمل الفلاحين ولا سيما توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من المحروقات وغيرها.

وأوضح أنه تم التنسيق مع وزيري الكهرباء والنفط لتعديل برامج التقنين الكهربائي حيث تضمن استمرارية وصول الكهرباء لساعات تكفي وتتيح للفلاحين الري الكامل للمساحات المزروعة لافتاً إلى أن الأضرار التي لحقت بمحصول البطاطا جراء الصقيع خفيفة فيما تضررت أشجار اللوز بشكل أكبر مؤكداً أنه سيتم التعويض على الفلاحين المتضررين وفق نسب الضرر التي يحددها صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية.

وشملت جولة الوزير أيضاً وحدة تصنيع عين النسر في ريف حمص الشرقي التي دخلت في الإنتاج قبل فترة قصيرة وتشارك فيها 5 أسر ريفية مستفيدة تقوم بجمع الحليب وتصنيعه وتسويقه ضمن القرية والقرى المحيطة ومنتجات زراعية أخرى إضافة إلى الاطلاع على آلية العمل في وحدة التصنيع والتسويق الريفية في قرية المخرم الفوقاني والمنتجات التي يتم إنتاجها وتسويقها.

المهندسة منى محفوض رئيسة دائرة التنمية الريفية في مديرية زراعة حمص أشارت في تصريح لـ سانا إلى أنه حتى تاريخه تم إطلاق أكثر من 44 وحدة تصنيع في المنطقة ومنها وحدة في قرية عين النسر مختصة بإنتاج الأجبان التي تشتهر بها.

صبا خيربك