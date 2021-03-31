مئة شركة عربية وأجنبية في معرضي الصناعات الكيميائية والبلاستيكية غداً بمدينة المعارض

دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وعربية وأجنبية تنطلق غداً الخميس فعاليات المعرض السوري الدولي الثاني للصناعات البلاستيكية “سيريا بلاست” ومعرض الصناعات الكيميائية “كيم إكسبو” اللذين تنظمهما مجموعة مشهداني للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة دمشق وريفها على مدى أربعة أيام في مدينة المعارض على طريق المطار.

مدير الشركة المنظمة للمعرضين خلف مشهداني كشف في تصريح لـ سانا عن زيارة أكثر من 100 رجل أعمال عربي من تجار وصناعيين وأغلب تخصصاتهم في الصناعات البلاستيكية الكيميائية ما يشكل فرصة مهمة لإجراء اتفاقات أو تفاهمات أو شراكات أو عقود تصدير للمنتجات السورية مشيراً إلى مشاركات من عدة دول سواء كان بشكل مباشر ضمن جناح أو عن طريق وكلاء للشركة في سورية.

ويضم معرض “كيم إكسبو” منتجات الشركات المتخصصة في الصناعات الكيميائية من قطاعات الأدوية والمنظفات والغذائيات والبتروكيماويات والدهانات ومواد التجميل وكيماويات البناء والمواد الخام والمواد المساعدة والمنتجات نصف النهائية وتقنيات إنتاج المواد الكيميائية والصناعات الكيماوية الخاصة ومجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية.

فيما يعرض “سيريا بلاست” ما يتعلق بصناعة البلاستيك من الآلات المستخدمة والمواد الكيميائية والمواد الخام والآلات الصناعية المساعدة وأجهزة التحكم الحرارية والهيدروليكية وخطوط الإنتاج وجميع الابتكارات في مجال التكنولوجيا والصناعة البلاستيكية وصناعة المطاط والنايلون.

ويسعى المعرض حسب مشهداني إلى إظهار الهوية الدولية للمنتجات البلاستيكية سواء من حيث الجودة أو التنوع كما يهدف إلى تطوير المنتجات البلاستيكية ووضع أفضلية لها في قطاع المنتجات الصناعية وتحسين مستواها ورفعها إلى مستويات متقدمة.

أحمد سليمان