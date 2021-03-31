وضع حجر الأساس لمشروع ضاحية تلال إميسا.. أول منطقة تطوير عقاري في حمص

حمص-سانا

وضعت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم حجر الأساس لمشروع ضاحية تلال إميسا في منطقة أم العظام العقارية التابعة لمحافظة حمص.

ويمتد المشروع على مساحة 95 هكتارا وسيضم 5300 وحدة سكنية تتضمن 4910 شقق و390 فيلا متنوعة ويحتوي على مراكز سياحية وتعليمية وتجارية وطبية ودينية وترفيهية إضافة إلى الحدائق والمنتزهات والملاعب وبقية الخدمات العامة.

وفي تصريح للصحفيين ذكر المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان أن المشروع يعتبر أول منطقة تطوير عقاري في حمص وعلى مستوى سورية ويمثل مشاركة مهمة للقطاع الخاص في عملية البناء والاسكان لافتا إلى أهمية المشروع لأنه يقع ضمن منطقة تنمية مستدامة وستكون لبنة لمناطق وتجمعات عمرانية عديدة في هذه المنطقة.

وأكد عبد اللطيف الأهمية الاجتماعية والسياحية والاقتصادية للمشروع بسبب موقعه المطل على بحيرة قطينة ومنطقة الطاقة الريحية وتشغيله لليد العاملة ما يمثل دوران حقيقي للعجلة الاقتصادية مبينا أنه سيتم الإشراف إداريا على المشروع ومتابعته من قبل محافظة حمص.

المهندس بسام بارسيك محافظ حمص أشار إلى أن المشروع نموذج لمساهمة القطاع الخاص في عملية السكن كدور رئيسي ضمن الخطة الوطنية لافتا إلى استعداد المحافظة لتأمين كل الخدمات والبنى التحتية المطلوبة لإنجاز المشروع الذي يقع على المحور الغربي لحمص.

من جهته أوضح الدكتور علي سمحة مدير شركة إميسا للاستثمار والتطوير العقاري أن المشروع سيتم تنفيذه على 4 مراحل حيث تستغرق كل مرحلة 4 سنوات ويعد من أهم التجمعات السكنية الصديقة للبيئة لاستخدامه الطاقات البديلة وتدوير مياه الصرف الصحي عبر إحداث محطة تحلية لاستخدام المياه الناتجة للسقاية لافتا إلى أن المشروع تجسيد لفكرة السكن الاقتصادي لذوي الدخل المحدود بتوفير مساكن بأسعار معقولة استثماريا وتكون مريحة عصرية وتعبر عن الهوية العمرانية الخاصة بالمحافظة.

رشا المحرز