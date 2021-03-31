(مستجدات القضية الفلسطينية وارتباطها بتطورات المنطقة) في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

ركزت المحاضرة التي أقيمت تحت عنوان “مستجدات القضية الفلسطينية وارتباطها بتطورات المنطقة” وألقاها الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد على ضرورة مقاومة المخططات الصهيوأمريكية والوقوف في وجه المتآمرين على القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية مشيراً إلى دور قوى المقاومة في مواجهة هذه المخططات.

واستعرض عبد المجيد بالمحاضرة التي ألقاها في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة ونظمتها مؤسسة القدس الدولية- سورية بالتعاون مع اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني وتحالف القوى الفلسطينية الأوضاع الراهنة في فلسطين المحتلة.

مشيراً إلى أن ما يتم إعداده من مخططات خطيرة يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التطبيع وتقديم التنازلات وغير ذلك واستخدام بعض الأنظمة العربية لاحتواء الأوضاع الفلسطينية والضغط على القوى الفلسطينية لتغطية هذه المخططات موضحاً أنه بعد طي القضية الفلسطينية من خلال هذا المخطط ستسعى الولايات المتحدة وكيان الاحتلال للنيل من دول وقوى محور المقاومة ومحاولة إخضاعها لمشروع ما يسمى “الشرق أوسط الجديد” عبر الضغوطات والابتزازات أو الاستنزاف العسكري والاقتصادي.

وأشار عبد المجيد إلى أن إقامة الفعاليات والمحاضرات والندوات التي تتناول الأوضاع الفلسطينية بشكل دائم بدمشق تعبر عن الترابط المصيري بين القضية الفلسطينية وسورية والتزام شعبها ووفائه وتضحياته تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

حضر المحاضرة مدير عام مؤسسة القدس الدولية-سورية الدكتور خلف المفتاح ورئيس اللجنة الشعبية اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني الدكتور صابر فلحوط.

علي عجيب