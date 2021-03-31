الخابور ومحافظة حمص في مواجهة مصيرية على لقب دوري كرة القدم للسيدات

دمشق-سانا

يلتقي فريقا الخابور ومحافظة حمص لكرة القدم للسيدات في مواجهة مصيرية غداً على ملعب الجلاء بدمشق في الجولة الأخيرة للدوري حيث سيتوج الفريق الفائز في هذه المباراة بطلا للموسم الحالي.

ويحتاج فريق الخابور للفوز أو التعادل لحسم اللقب لكونه يتصدر الترتيب برصيد 35 نقطة بينما سيكون فريق محافظة حمص بحاجة للفوز حصرا لأنه يتأخر بفارق نقطة واحدة عن المتصدر علما أن جرمانا يحتل المركز الثالث مؤقتا برصيد 31 نقطة وقد أنهى منافساته بمرحلة الإياب فيما يخوض الوحدة 19 نقطة وعامودا 30 نقطة لقاءهما الأخير في الإياب اليوم وفي حال فوز عامودا فإنه سيتقدم إلى المركز الثالث.

يشار إلى أن فريق عامودا حقق لقب بطولة الدوري في النسخة السابقة بعد تصدره ترتيب الفرق برصيد 25 نقطة تلاه شرطة حماة بـ 23 نقطة ثم فريق محافظة حمص بـ 23 نقطة.

هناء صقور