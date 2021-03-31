وائل زعتر وهيا عزام يتصدران بطولة ريف دمشق لكرة الطاولة

دمشق-سانا

تصدر اللاعب وائل زعتر واللاعبة هيا عزام بطولة ريف دمشق لكرة الطاولة التي أقامتها اللجنة الفنية الفرعية للعبة بمشاركة أندية يبرود وجرمانا والتل وصحنايا وأشرفية صحنايا وعين التينة وكفر حور والشبيبة استعداداً للمشاركة ببطولة كأس الجمهورية.

وجاء لاعبا نادي التل وائل زعتر واكرم حبش بالمركزين الأول والثاني على التوالي تلاهما ثابر عبيدو جرمانا ثم ميشيل محفوض صحنايا وحسام دقماق التل.

وضمن فئة السيدات حلت لاعبة نادي جرمانا هيا عزام أولا تلتها روعة قسام صحنايا ثم روان لحلح الشبيبة وملاك القاق جرمانا فاللاعبة سما طلي الشبيبة.

من جهة ثانية تنطلق غداً بطولة كأس الجمهورية في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق وتستمر لثلاثة أيام.

محمد الخاطر