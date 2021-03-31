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ليفاندوفسكي يغيب عن مباراتي باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

2021-03-31

برلين-سانا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني غياب مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن مواجهة باريس سان جيرمان ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر النادي في بيان على موقعه الرسمي أن غياب أفضل لاعب في العالم سيصل لمدة تبلغ أربعة أسابيع ما يعني تأكد غيابه عن مواجهة لايبزيغ السبت المقبل في الجولة الـ27 من الدوري الألماني ومواجهتي باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي الـ7 والـ13 من نيسان المقبل.

وخرج النجم البولندي مصاباً خلال مواجهة منتخب بلاده ضد أندورا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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