31 آذار 1866- البحرية الملكية الإسبانية تقصف (ميناء فالباريسو) في تشيلي

دمشق-سانا

1866 – البحرية الملكية الإسبانية تقصف (ميناء فالباريسو) في تشيلي.

1889 – الافتتاح الرسمي لبرج إيفل.

1909 – بدء بناء سفينة تايتنك الشهيرة.

1917 – الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ على جزر الهند الغربية الدنماركية بعد دفع مبلغ 25 مليون دولار إلى الدنمارك وتعيد تسميتها إلى جزر العذراء الأمريكية.

1921 – تشكيل سلاح الجو الملكي الاسترالي.

1931 – زلزال مدمر يضرب مدينة ماناغوا عاصمة نيكاراغوا أدى إلى تدميرها ومصرع 3000 شخص.

1979 – انسحاب آخر جندي بريطاني من جزيرة مالطا وإعلان استقلالها.

2009 – بدء انسحاب القوات البريطانية رسمياً من العراق بعد ست سنوات من غزو هذا البلد.

2014 – وفاة ما لا يقل عن 70 شخصاً جراء تفشي وباء إيبولا في غرب أفريقيا.

من مواليد هذا اليوم..

1819 – الأمير شلودفيغ مستشار ألمانيا.

1890 – وليم لورنس براغ عالم فيزياء استرالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام -1915.

1906 – شينيتشيرو توموناغا عالم فيزياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965.

1941 – لويس إغنارو عالم أدوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998.

من وفيات هذا اليوم..

1727 – إسحاق نيوتن عالم رياضيات وفيزياء إنكليزي ومكتشف الجاذبية.

1917 – إميل فون بهرنغ طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1901.

1978 – تشارلز بست عالم طبي كندي اشترك في اكتشاف هرمون الإنسولين.

2001 – كليفورد شال عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1994.

أعياد ومناسبات..

يوم الحرية في مالطا.

يوم الجيولوجيين في دول الاتحاد السوفييتي.

يوم الانتقال في جزر العذراء الأمريكية.