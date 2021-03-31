الكشف عن تطبيق خطير يهدد هواتف أندرويد

موسكو-سانا

كشفت شركة زمبيريوم المختصة بأمن المعلومات والأجهزة الإلكترونية عن وجود تطبيق خطير يهدد الهواتف العاملة بأنظمة أندرويد.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن التطبيق الجديد الذي يدعى (سيستم اب ديت) يقوم بالتنكر على هيئة تحديث لأنظمة أجهزة أندرويد الذكية ويعمل على استغلال برمجيات فير باس في الأجهزة والتي يستخدمها للتحكم بالجهاز عن بعد ما يسمح للمخترقين بالوصول إلى كاميرات وميكروفونات الهواتف إضافة إلى بيانات الرسائل وجهات الاتصال بهدف التجسس على المستخدمين.

وأوضح خبراء في شركة زمبيريوم أن البرنامج المذكور يعد من أعقد البرمجيات التي صادفها خبراؤها وهو يشكل جزءاً من هجوم إلكتروني على الأجهزة المحمولة.