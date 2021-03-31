العدو الإسرائيلي يجدد خرق السيادة والأجواء والمياه الاقليمية اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق السيادة والأجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن ثلاث طائرات تجسس للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق رياق بعلبك والهرمل في البقاع وفوق كفر كلا والناقورة في الجنوب.

ولفت البيان إلى تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة مشيراً إلى أن متابعة هذه الخروقات تتم بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة اليونيفيل.

ويواصل العدو الإسرائيلي خروقاته أجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بالقرارات والقوانين الدولية.