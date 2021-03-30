احتفالية فنية بمناسبة عيد الطالب العربي السوري في الحسكة

الحسكة-سانا

احتفاء بعيد الطالب العربي السوري نظم فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الحسكة بالتعاون مع مديرية التربية وفرع جامعة الفرات احتفالية فنية وطنية بعنوان “حارس أحلامك يا شام”.

الاحتفالية التي شارك بها المسرح القومي والمسرح الطلابي وفرقة بارمايا الفنية تضمنت عدداً من اللوحات الفنية جسدت حب الوطن والدفاع عنه ودوره الحضاري على مر العصور وبطولات الجيش العربي السوري في دحر الإرهاب وإعادة الأمان وصمود وتضحيات الشعب السوري وتمسكه بوحدته وخياراته الوطنية.

وبين رئيس فرع اتحاد الطلبة علاء الدين الطلاع في تصريح لمراسل سانا أن طلبة المحافظة في عيدهم يجددون الوفاء للوطن بأنهم حماته وبناته المتمسكون بثوابتهم الوطنية والاستمرار في السير بنهج العلم والحضارة والمساهمة مع أبناء الوطن في إعادة بناء ما دمره الإرهاب.

ولفت مخرج العمل الفني إسماعيل خلف إلى أن العمل التشاركي هو لوحة فنية متكاملة شارك فيها الشباب وعبروا من خلالها عن حبهم للوطن وفخرهم ببطولات جيشنا الباسل والصمود الأسطوري لأبناء شعبنا وحتمية انتصارنا على الإرهاب بكل أصنافه انطلاقاً من إيماننا المطلق بالدفاع عن أرضنا وعرضنا ضد كل محتل وطامع.

نزار حسن