تخفيض كميات تعبئة البنزين بنسبة خمسين بالمئة مؤقتاً في درعا وحلب

درعا وحلب-سانا

قررت لجنتا المحروقات الفرعية في محافظتي درعا وحلب اليوم تخفيض كميات تعبئة البنزين للسيارات العامة والخاصة بنسبة خمسين بالمئة مؤقتاً مع بقاء مدة التعبئة على حالها للسيارات العامة أربعة ايام وللخاصة السياحية سبعة أيام.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا حمزة الشبلاق في تصريح لمراسل سانا أن القرار جاء على ضوء انخفاض التوريدات إلى المحافظة مبيناً أن السيارات العامة (التكسي) مسموح لها تعبئة 20 ليتراً كل أربعة أيام والسيارات الخاصة السياحية 20 ليتراً كل سبعة أيام.

بدوره بين مدير فرع الشركة السورية لتوزيع وتخزين المشتقات البترولية (محروقات) بدرعا المهندس نعيم الجبر في تصريح مماثل أن القرار الخاص بالتخفيض دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم مبيناً أن التوريدات الحالية للمحافظة تبلغ طلبين ونصف الطلب من البنزين أي بحدود خمسين ألف ليتر يومياً وعدد طلبات المازوت الواردة للمحافظة الآن بلغ ثلاثة طلبات ونصف الطلب بحدود سبعين ألف ليتر يومياً يتم توزيعها وفق أولويات معينة على أن تخصص أولاً للقطاع العام بما فيه الأفران والمشافي والاتصالات والمياه يتبعها قطاع الزراعة والنقل.

وفي محافظة حلب أوضح علاء مؤذن عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس المحافظة أن لجنة المحروقات الفرعية حددت تخفيض تعبئة البنزين لتصبح 20 ليتراً كل 7 أيام للسيارات الخاصة و20 ليتراً كل 4 أيام للسيارات العامة اعتباراً من اليوم لافتاً إلى أن تطبيق هذا القرار يأتي نتيجة انخفاض عدد طلبات المحروقات الواردة إلى المحافظة وأن هذا الإجراء مؤقت لحين وصول التوريدات اللازمة إلى المحافظة.

يذكر أن آلية توزيع مادة البنزين على السيارات الخاصة في حلب مستمرة وفقاً لنهاية أرقام لوحات السيارات المنتهية بـ 7 و8 لليوم وغداً فيما تم تخصيص محطة الباش مقابل القصر البلدي لدور النساء وجرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة ومحطة الشياح على مدخل حلب الغربي لسيارات منظومة الإسعاف.