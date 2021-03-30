أداء قوي ومميز للفرق السورية المشاركة في المسابقة البرمجية الإقليمية

اللاذقية-سانا

أكد الدكتور جعفر الخير عميد كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة تشرين والمشرف على أنشطة المسابقة البرمجية في سورية على الأداء القوي والمميز للفرق السورية المشاركة في النهائي الإقليمي للمسابقة البرمجية للكليات الجامعية في الوطن العربي وإفريقيا التي أقيمت في مدينة الأقصر المصرية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

ونوه الدكتور الخير بالأجواء التنافسية المشوقة والمحفزة التي رافقت المسابقة مبينا أن نصف عدد الميداليات المقدمة بالمسابقة كانت من نصيب الفرق السورية التي شكلت نصف عدد الفرق المتأهلة للمسابقة البرمجية العالمية وهي المرة الأولى التي يتأهل ممثلون عن كل الجامعات السورية للمشاركة على المستوى العالمي.

ولفت الدكتور الخير إلى الجهود المبذولة لتوفير بيئة ملائمة للفرق المشاركة من حيث اللقاء والتدريب ضمن مخابر مخصصة لهذه الغاية وضمن الإمكانيات المتاحة في ظل واقع الكهرباء ومشكلات الانترنت إضافة إلى إجراءات السفر المشددة في ظل تفشي فيروس كورونا مشيرا إلى أن الفرق المتأهلة لديها ما يقارب العام لتحسين أدائها للمشاركة في المسابقة العالمية بثقة أكبر حيث يعتبر هذا الحدث محطة مهمة في مسيرة الشباب العلمية والعملية تعزز من فرص دخولهم سوق العمل بقوة مقارنة بأقرانهم كما أنها تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتحليق في فضاء التميز والإبداع.

الطالبان خالد فرحات سنة ثالثة و وائل مشنتف سنة ثانية في كلية الهندسة المعلوماتية من فريق جامعة تشرين المتأهل للمسابقة العالمية عبرا عن مشاعر الفرح والفخر بهذا الإنجاز الذي كان طموحهم منذ البداية وباعتباره أول مشاركة لهم في التصفيات العربية موضحين أن روح المنافسة هي ما يميز المسابقات وأن الفرق بشكل عام كانت متقاربة في المستوى والمسابقة العربية كانت على درجة عالية من الصعوبة وهذا يساعد في تكوين فكرة عن المسابقة العالمية المقبلة وحافز لمضاعفة الجهود.

وضع خطة تدريب مدروسة ومكثفة لتغطية أكبر قدر ممكن من المواضيع هذا ما أكد عليه أوس عيسى طالب سنة ثانية في كلية الطب البشري وعضو في فريق جامعة تشرين المتأهل للمسابقة العالمية إضافة إلى لقاءات أسبوعية لمناقشة ما تعلمناه والمشاركة في مسابقات جماعية تحاكي أجواء المسابقة العالمية معربا عن أمله بأن يكون لهم نصيب بتحقيق مركز متقدم ورفع اسم سورية والارتقاء بمكانتها العلمية.

وتأهلت 6 فرق سورية بعد حصولها على مراكز متقدمة في النهائي الإقليمي للمشاركة في المسابقة البرمجية العالمية التي تشارك بها كبرى الجامعات وأعرقها على مستوى العالم.

رشا رسلان