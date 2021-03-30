بيسكوف: اتفاقيات مينسك هي الأساس الوحيد للتسوية في دونباس

موسكو-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن اتفاقيات مينسك هي الأساس الوحيد للتسوية في جنوب شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله للصحفيين “إنه توجد حزمة تدابير في إطار اتفاقيات مينسك التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وأقرها رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وتم إضفاء الطابع الرسمي عليها وتعميمها كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة ولا تزال الأساس الوحيد للتسوية في جنوب شرق أوكرانيا”.

ولفت بيسكوف إلى أنه من المهم تحديد مجموعة التدابير ومحتوى الوثيقة وجوهر الإجراءات المتخذة وتسلسلها مشيراً إلى عدم وجود حاجة لتعقيد أي شيء والنظر فقط إلى هذه الوثيقة وإعادة قراءتها لمعرفة ذلك وللأسف فان كييف لم تمتثل لها.

يشار إلى أنه تم توقيع اتفاق في العاصمة البيلاروسية مينسك في الخامس من أيلول عام 2014 يقضي بوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في شرق أوكرانيا إلا أن قوات كييف تواصل خرق هذا الاتفاق وقصف المناطق السكنية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ما أدى إلى مقتل وجرح مئات المدنيين وتدمير البنى التحتية.