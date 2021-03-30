ريال مدريد ينوي بيع ثمانية من لاعبيه للتعاقد مع هالاند ومبابي

مدريد-سانا

ذكر تقرير صحفي إسباني أن نادي ريال مدريد سيعرض عدداً كبيراً من لاعبيه للبيع في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل جمع الأموال اللازمة لعقد الصفقات الكبرى.

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع الثنائي كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند نجمي باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند وهو ما يستلزم توفير مبالغ ضخمة.

وبحسب صحيفة (اي بي سي) الإسبانية فإن ريال مدريد بحاجة إلى 200 مليون يورو لشراء هالاند أو مبابي ولكن قبل إتمام أي صفقة سيتعين على الميرنغي بيع بعض من لاعبيه كي يكون قادراً على توفير هذا المبلغ.

وأضاف التقرير أن إدارة ريال مدريد تفكر بطرح ثمانية لاعبين للبيع في الصيف المقبل لجمع الأموال ويأتي في مقدمتهم رافائيل فاران وغاريث بيل وإيسكو وألفارو أودريوزولا وماريانو دياز وداني سيبايوس وبورخا مايورال ولوكا يوفيتش ومارسيللو هذا الصيف من أجل التعاقد مع واحد من الثنائي هالاند أو مبابي.