المشاركون في ورشة عمل حول مبادئ القانون الدولي الإنساني: أهمية إنفاذ القانون على مستوى كل الدول

دمشق-سانا

أوصى المشاركون بورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني لعدد من ضباط وزارة الداخلية حول مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العامة ومصادره بضرورة نشر مفاهيمه نظراً لما يشهده العالم من ازدياد في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

وأكد المشاركون في اليوم الثاني من الورشة أهمية إنفاذ القانون الدولي الإنساني على مستوى كل الدول وضرورة أن يكون الضباط المعنيون على معرفة تامة بكل تفاصيل القانون والاتفاقيات الدولية الناظمة للعمل في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ودعا المشاركون إلى ضرورة المعرفة التامة من قبل الضباط المعنيين باتفاقيات جنيف والملحق الخاص بها المتعلق بالنزاعات الدولية المسلحة وغير المسلحة وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني كالقتل العمد والتعذيب وأخذ الرهائن والترحيل القسري والاحتجاز غير الشرعي وتمييزها عن الانتهاكات البسيطة والتدابير اللازمة لعدم حدوث هذه الانتهاكات.

وأوضح جوليان شابل مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر لقوات الأمن الداخلي والشرطة في محاضرة له خلال الورشة أن إنفاذ القانون الدولي الإنساني يقع عادة على عاتق السلطات المدنية مبينا أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين هم جميع المواطنين الذين يمارسون صلاحيات الشرطة ولا سيما صلاحيات الاعتقال والاحتجاز.

مدى علوش-مهران معلا