افتتاح دار لرعاية الأيتام في القامشلي

الحسكة-سانا

افتتحت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة دار الرحمة لرعاية الأيتام في مدينة القامشلي وهي أول دار لرعاية الأطفال اليتامى في المحافظة.

وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل عصام الحسين في تصريح لمراسلة سانا أن المشروع يهدف إلى حماية الأطفال في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الحرب الإرهابية على سورية والتي نتج عنها فقدان بعض الأطفال لذويهم مشيراً إلى ضرورة العمل من قبل الجميع من أجل إنجاحه كتجربة إنسانية واجتماعية تصب في مصلحة المجتمع وتؤمن الحماية لهؤلاء الأطفال.

وأوضحت مديرة دار الرحمة لرعاية الأيتام انتصار العلي أن تداعيات الحرب الإرهابية التي شنت على سورية أدت إلى فقد بعض الأطفال لذويهم فقامت أسر كثيرة برعايتهم حسب إمكاناتها ومن هنا جاءت فكرة إحداث الدار التي قامت على أساس رعاية الأطفال من كل النواحي الإنسانية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية لحين دخولهم الجامعة.

وبينت العلي أن عدد المتطوعات في الدار 6 سيدات يعملن بالتناوب على رعاية 9 أطفال موجودين حالياً.

نوف الضمن