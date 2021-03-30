روسيا تسجل أكثر من ثمانية آلاف إصابة بفيروس كورونا

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا أنها سجلت 8277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في 84 منطقة إدارية بما فيها 1291 إصابة رصدت في العاصمة موسكو.

وأفادت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة وباء كوفيد19 في روسيا في تقريرها اليوم بأن 409 حالات وفاة وقعت في غضون الليلة الماضية بينما شفي من الإصابة 9588 شخصا خلالها.

وأضافت الغرفة إن مجموع الوفيات الحاصلة نتيجة الإصابة بالوباء بلغ 98442 وامتثل للشفاء 4 ملايين و155996 شخصاً من بين 4 ملايين و536820 مصابا طيلة فترة تفشي الوباء في روسيا.