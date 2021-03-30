إحصاءات جديدة تكشف تمييزاً عنصرياً واضحاً في تطعيم كبار السن ضد كورونا في بريطانيا

بروكسل-سانا

كشفت إحصاءات جديدة عن وجود تمييز كبير وواضح في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا بين كبار السن من اصحاب البشرة السمراء والبيضاء في بريطانيا.

وبحسب الإحصاءات التي أعدها المكتب البريطاني للإحصاءات وأوردتها وكالة “يورو نيوز” الإخبارية فان نسبة التطعيم ضد كورونا وسط كبار السن من أصحاب البشرة السوداء أقل بسبع مرات من نظرائهم البيض.

وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة التطعيم لمن تقل أعمارهم عن 70 عاماً هي الأضعف في المجموعات السكانية ذات الأصول الإفريقية في بريطانيا كما أن معدل التطعيم لأصحاب البشرة السمراء منخفض بشكل واضح مقارنة بالبريطانيين البيض والذين بلغت نسبة تلقيهم اللقاح 3ر91 بالمئة.

وفي هذا السياق حذرت ليلى موران التي ترأس لجنة لشؤون فيروس كورونا في مجلس العموم البريطاني من أن هذه الإحصاءات “تدق ناقوس الخطر “خصوصاً أن هذه الفئات السكانية أكثر تعرضا للخطر.

وبموازاة ما كشفه تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة من الفجوة العميقة التي تفصل طبقات المجتمع الامريكي ومظاهر التمييز العنصري المتبدية في ارتفاع الوفيات وبطء عمليات توزيع اللقاح بين الأمريكيين المتحدرين من أصول افريقية فإن المرض كشف المظاهر ذاتها في المجتمع البريطاني.