دراسة أمريكية: فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا تصل إلى 90 بالمئة

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن لقاحي فايزر وموديرنا المضادين لفيروس كورونا فعالان بنسبة 90 بالمئة.

وذكرت مجلة فوربس الأمريكية أن الدراسة التي صدرت عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وجدت أن فايزر وموديرنا فعالان بنسبة 90 بالمئة في مكافحة انتقال الفيروس للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من أحد اللقاحين.

وبينت الدراسة أن اللقاحين لا يمنعان العدوى المصحوبة بأعراض فحسب بل يقللان أيضا من العدوى غير المصحوبة بأعراض الأمر الذي يعتبره العلماء أنه يمكن أن يقلل بشكل كبير من انتقال الفيروس.

ووفق الإحصاءات الأمريكية الرسمية تلقى أكثر من 140 مليون أمريكي جرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر أو موديرنا و3 ملايين شخص جرعة من لقاح جونسون آند جونسون.