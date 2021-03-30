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مقتل مسلح وإصابة اثنين من ميليشيا (قسد) بهجوم بالأسلحة الرشاشة بريف الرقة الشرقي

2021-03-30

الرقة-سانا

قتل مسلح وأصيب اثنان آخران من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء هجوم بالأسلحة الرشاشة بريف الرقة الشرقي.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن هجوماً بالأسلحة الرشاشة استهدف مجموعة مسلحة من ميليشيا “قسد” في منطقة الحوس شرق مدينة الرقة ما أدى إلى مقتل مسلح من الميليشيا وإصابة اثنين آخرين.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية رداً على ممارسات الميليشيا التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم واختطاف العديد من الشبان لإجبارهم على القتال في صفوفها قسراً.

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