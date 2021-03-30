طيران العدوان السعودي يجدد استهداف المناطق السكنية في اليمن

صنعاء- سانا

جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهدافه المناطق والأحياء السكنية في محافظتي مأرب وصعدة اليمنيتين مخلفاً أضراراً كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني قوله إن “طيران العدوان شن 15 غارة على مديرية صرواح وثلاث غارات على مديرية مدغل بمحافظة مأرب”.

كما استهدف قصف مدفعي للعدوان ممتلكات المدنيين في مديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار من عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.