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مباحثات سورية عراقية حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

2021-03-29

بغداد-سانا

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية ايفان فائق جابرو مع سفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح اليوم تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية والعراق.

كما بحث الجانبان شؤون الجاليتين السورية والعراقية وإمكانية عودة الراغبين من الجالية العراقية في سورية إلى وطنهم.

وقال الدندح في تصريح لمراسلة سانا في بغداد أن اللقاء تناول الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة على الشعب السوري من خلال ما يسمى قانون قيصر الذي يستهدف الشعب السوري ويحاول عزل سورية عن محيطها الاقليمي والعالمي.

وأشار الدندح إلى أن الوزيرة جابرو ستزور سورية قريباً لبحث موضوع عودة الجالية العراقية في سورية إلى وطنها.

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