تطرح قضايا المرأة وهمومها الإجتماعية .. أمسية أدبية لعدد من الأديبات في ثقافي الميدان

دمشق-سانا

شاركت عدد من الأديبات في ثقافي الميدان بقصص قصيرة ونصوص شعرية تباينت في ملامسة الواقع الذي نعيشه في الوقت الراهن بأساليب مختلفة .

الشاعرة سمر تغلبي بينت في قصيدتها التي ألقتها بأسلوب الشطرين قيمة الأم وأهميتها في التربية والمجتمع.

كما قدمت الشاعرة إيمان موصللي قصيدة نثرية غلبت عليها النزعة الذاتية والرؤية التي تعبر عن فلسفة ذاتية بأسلوب دلالي.

وألقت القاصة آمال سويد قصة بعنوان نكهة القدوم أشارت فيها إلى أهمية صوت المرأة وحضورها الإجتماعي والشعور بالحياة الكريمة بأسلوب قصصي عفوي.

على حين جاءت قصة القاصة هدى الحكيم بعنوان وهدأت العاصفة معبرة فيها عن انعكاسات هموم المرأة وقضاياها الاجتماعية وما تتعرض إليه من ألم.

بدورها القاصة إيمان ليلى روت قصة بعنوان الورقة الأخيرة قدمت فيها حالة إنسانية جديدة تدعو فيها إلى رعاية الأبناء لأهلهم عندما تصيبهم النائبات لا سيما الأم بأسلوب عاطفي وإنساني .

القاص رسلان عودة قدم عدداً من نصوصه القصصية التي تعالج الواقع الصحي والإنساني ولم الشمل وتدعو إلى المحبة وخاصة في حال وجود نكبات إجتماعية ومرضية .

محمد الخضر