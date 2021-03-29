وزارة الصحة: وفاة ٨ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١٢٤٧

الإثنين / 29 / 03 / 2021
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الصين تؤكد ضرورة احترام سيادة واستقلال سورية وسلامة أراضيها
2021-03-29
صباغ: بعض الدول تتجاهل الآثار الكارثية للإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2021-03-29
فيرشينين: الإرهابيون في إدلب يمنعون خروج الأهالي عبر الممرات الإنسانية ويستخدمونهم رهائن
2021-03-29
تسيير رحلة جوية أسبوعية إلى موسكو اعتباراً من الـ 3 من نيسان
2021-03-29
وزير الصحة اللبناني: سورية قدمت الأوكسجين للمشافي اللبنانية من منطلق إنساني ودون شروط
2021-03-29
بلاك: الولايات المتحدة تشن حرباً همجية على سورية ومن الضروري وقفها
2021-03-29
كاتب سلوفاكي: واشنطن كاذبة في ادعائها مكافحة الإرهاب بسورية
2021-03-29
محليات
دورة تدريبية في مجال الخياطة لـ 15 سيدة من أسر العمال
2021-03-29
تربية اللاذقية: العملية التعليمية مستمرة ولا مبرر لتوقفها في أي مدرسة
2021-03-29
تنفيذي دير الزور يحدد تعرفة أجور سيارات التاكسي العمومي وسعر أسطوانة الغاز الصناعي
2021-03-29
إصلاح خط 66 ك. ف المغذي لمحطة تحويل كهرباء القنيطرة
2021-03-29
تخفيض كميات تعبئة البنزين للسيارات الخاصة والعامة 50 بالمئة في دمشق
2021-03-29
مبادئ القانون الإنساني الدولي وقواعده في ورشة لضباط من وزارة الداخلية
2021-03-29
مشاركون في الملتقى الشعبي الفلسطيني: المقاومة طريق إعادة الأرض والحقوق
2021-03-29
رياضة
مصر تفوز على جزر القمر في تصفيات الأمم الأفريقية
2021-03-29
ميسي أفضل لاعب في العالم لعام 2021
2021-03-29
جابر تتأهل للدور الرابع في بطولة ميامي للتنس
2021-03-29
لاتسيو الإيطالي يسعى للتعاقد مع الأرجنتيني بوري خلال سوق الانتقالات الصيفية
2021-03-29
الألماني كروس يقرر الاعتزال الدولي بعد كأس الأمم الأوروبية
2021-03-29
ليفاندوفسكي يغيب عن مواجهة إنكلترا بسبب الإصابة
2021-03-29
نتائج جيدة لمنتخب درعا للكيك بوكسينغ ببطولة الجمهورية لفئة الشباب
2021-03-29
اقتصاد
وزير المالية: قانون البيوع العقارية الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين
2021-03-29
مع تسجيل 3 صفقات ضخمة… قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ترتفع إلى 25 مليار ليرة
2021-03-29
تداعيات كورونا.. باريس خسرت 5. 15 مليار يورو من عائداتها السياحية
2021-03-29
هيئة الاستثمار السورية: فرص استثمارية لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقات النظيفة
2021-03-29
فيتش: خسائر كبيرة تنتظر شركات إعادة التأمين العالمية جراء توقف الملاحة في قناة السويس
2021-03-29
حمولة ألف سيارة مجمل الحركة اليومية في سوق الهال بمدينة حمص
2021-03-29
زراعة 15919 هكتاراً بمحصول الحمص في درعا
2021-03-29
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
صباغ: بعض الدول تتجاهل الآثار الكارثية للإجراءات القسرية المفروضة على سورية
تربية اللاذقية: العملية التعليمية مستمرة ولا مبرر لتوقفها في أي مدرسة
فيرشينين: الإرهابيون في إدلب يمنعون خروج الأهالي عبر الممرات الإنسانية ويستخدمونهم رهائن
قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن الأسير المحرر صدقي المقت بعد اعتقاله لساعات
نعنوس: أقسام العزل بمشافي ريف دمشق مؤمنة بالمستلزمات وغرف العناية مشغولة بالكامل
بمشاركة سورية… اجتماع افتراضي للأمم المتحدة حول منح الأولوية لتعافي عملية التعليم
هيئة قناة السويس: السفن العالقة تستأنف الإبحار عبر القناة بعد تعويم السفينة الجانحة وبدء إبحارها
الرئيس الأسد يصدر القانون الجديد الخاص بضريبة البيوع العقارية
غداً بدء دفع تعويضات المسرحين في مراكز البريد
تمديد مدة دخول المهندسين إلى الموقع الخاص بالفرز حتى الـ 17 من نيسان
عــاجــل
وزارة الصحة: تسجيل ١٤٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع العدد الإجمالي إلى ١٨٦٣٨
وزارة الصحة: وفاة ٨ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١٢٤٧
2021-03-29
2021-03-29
Fadi
سابق
وزارة الصحة: شفاء ١١٥ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١٢٤٩٢
انظر ايضاً
وزارة الصحة: شفاء ١١٥ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١٢٤٩٢
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved